Захарова назвала условия для возвращения иностранных компаний

«Мне кажется, что их (западных компаний.—»Ъ«) присутствие должно быть связано и с такими важными темами, как уважение нашей истории… И это должно относиться и к героям СВО, и по отношению к отечественным журналистам», — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».