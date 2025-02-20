В ТПП назвали преждевременными разговоры о возвращении западных брендов

«По существу, переговоры только начались. Мы не знаем, чем они закончатся, и говорить о влиянии их итогов на российскую экономику преждевременно. Пока нельзя даже предположить, сколько западных компаний вернется на наш рынок, и от представителей зарубежных брендов таких заявок, по крайней мере в ТПП РФ, не поступало. Неизвестно также, какие из санкций будут отменены, а какие — нет», — отметил он.