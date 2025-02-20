В РФ малоимущих могут освободить от оплаты обслуживания газового оборудования

В обращении отмечается, что в настоящее время не предусмотрено никаких льгот для граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Депутаты фракции неоднократно обращались с этим вопросом в Минстрой РФ, отметили авторы документа. «Ответы Минстроя России сводятся к тому, что решение этого вопроса возможно на уровне региональной компетенции», — добавили депутаты. По мнению Миронова и Ремезкова, достаточной мерой для решения обозначенной проблемы может быть внесение изменений в подзаконные акты и отраслевые методические рекомендации на федеральном уровне с целью обеспечения единого подхода.