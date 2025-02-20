В РФ малоимущих могут освободить от оплаты обслуживания газового оборудования

«Способом решения данной проблемы может быть прямое освобождения социально нуждающихся лиц от платы за техническое обслуживание газового оборудования. Просим вас дать поручения проработать указанные предложения поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации принять меры для решения данного вопроса», — говорится в документе.
Льготу предлагается распространить на граждан, имеющих право на предоставление дополнительной меры поддержки по осуществлению газификации частных домов. В случае введения льгот потребуется рассмотреть вопрос полной или частичной компенсации потерь газораспределительных организаций при представлении льгот для отдельных категорий граждан, отмечают авторы обращения.
Также депутаты предлагают проработать вопрос внесения изменений в постановление «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», согласно которым лица, имеющие право на предоставление дополнительной меры поддержки по газификации частных домов, смогут получить субсидии на оплату технического обслуживания газового оборудования.
Как рассказал ТАСС Миронов, в последнее время в партию «Справедливая Россия — За правду» стало поступать большое количество обращений граждан о дороговизне обслуживания газового оборудования в частных домах. «Они пишут, что стоимость работ непомерно растет, цены зашкаливают, люди с невысокими доходами такой финансовой нагрузки не выдерживают, а никаких льгот у них нет», — сказал Миронов.
В обращении отмечается, что в настоящее время не предусмотрено никаких льгот для граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Депутаты фракции неоднократно обращались с этим вопросом в Минстрой РФ, отметили авторы документа. «Ответы Минстроя России сводятся к тому, что решение этого вопроса возможно на уровне региональной компетенции», — добавили депутаты. По мнению Миронова и Ремезкова, достаточной мерой для решения обозначенной проблемы может быть внесение изменений в подзаконные акты и отраслевые методические рекомендации на федеральном уровне с целью обеспечения единого подхода.