В России с 1 марта вырастут пенсии и пособия

По ее словам, индексация также коснется пожарных, полицейских, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний.
Она подчеркнула, что прибавка к пенсии также будет касаться жен военных.
Так, в марте будут проиндексированы выплаты военным, включая доплаты за январь и февраль 2025 года.
До этого министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%.
В ведомстве уточнили, что около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — это участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф.
До этого «Парламентская газета» сообщала, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию.