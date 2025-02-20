В России могут усилить госрегулирование цен на социально значимые товары

Как уточнили в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайший четверг. Согласно проекту, «ценовые коридоры» вводятся в случае роста цен на социально значимые товары на 5% и более за 30 дней. Этот инструмент предполагается использовать для оперативного сдерживания ценовых колебаний и защиты потребителей.