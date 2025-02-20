В России могут усилить госрегулирование цен на социально значимые товары

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова подготовили законопроект для усиления государственного регулирования цен на социально значимые продукты. Центральное предложение инициативы — введение «ценовых коридоров», которые будут ограничивать минимальные и максимальные розничные цены на такие товары. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе партии, документ будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайший четверг. Согласно проекту, «ценовые коридоры» вводятся в случае роста цен на социально значимые товары на 5% и более за 30 дней. Этот инструмент предполагается использовать для оперативного сдерживания ценовых колебаний и защиты потребителей.
«Настоящий законопроект направлен на совершенствование механизма государственного регулирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости», — говорится в пояснительной записке.
Документ обяжет правительство РФ устанавливать пределы розничных цен сроком до 90 дней в случае достижения порогового уровня удорожания. При этом, существующий порядок ценообразования не меняется — правительству лишь предлагается применять механизм установления предельных цен, уже утвержденный постановлением от 2010 года.
По словам Сергея Миронова, «суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой. Установка предельных розничных цен в случаях, уже оговоренных законом, должна стать обязанностью, а не доброй волей правительства».
Подробно объясняя суть инициативы, Миронов отметил, что новый подход позволяет быстрее реагировать на ценовые аномалии и снижать влияние негативных факторов, таких как спекуляции, паника на рынке или нарушения в поставках. При этом действие «ценового коридора» будет ограничено 60 днями, чтобы избежать чрезмерного вмешательства в рыночные процессы.
«Подорожание на 5% за 30 дней существенно превышает естественные колебания, характерные для рынка», — подчеркнул лидер «Справедливой России».
Кроме того, в случае применения механизма правительственного регулирования предусмотрено требование указывать информацию об этом непосредственно на товаре. По мнению авторов законопроекта, такие меры позволят защитить интересы граждан и установить баланс между регулированием и рыночными принципами, сохраняя контроль над удорожанием социально значимых продуктов.
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