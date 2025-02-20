В РФ подготовят предложения о льготах для проектов добычи редкоземельных металлов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ вместе с Минфином и Минэкономразвития готовит предложения о льготах для реализации проектов по добыче редких и редкоземельных металлов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Форуме будущих технологий.
Он отметил, что в этом направлении планируется создать 24 цепочки с производствами, которые будут охватывать весь цикл — от сырья до конечной продукции. Но не все проекты экономически оправданы, указал министр.
«Тем не менее мы готовим предложения совместно с нашими коллегами из Министерства финансов и Минэкономразвития с возможными какими-то льготами для подобных проектов с тем, чтобы они были реализованы», — сказал Алиханов.
В целом по итогам ближайших шести лет планируется выйти на уровень добычи 50 тыс. тонн металлов крупнотоннажного производства и добиться снижения доли импорта до 45%. Сейчас она, по словам министра, «достаточно высока» — около 75% и больше по некоторым позициям.
ТАСС выступает информационным партнером форума.