У «Светофора» замаячила проверка. ФАС изучит практику работы ритейлера с поставщиками

Результаты проверки, вероятно, не будут обнародованы быстро, так как антимонопольной службе предстоит проверить огромное число ЛРЦ. Таких объектов у владельцев «Светофора», которым также принадлежит другая сеть дискаунтеров «Маяк», — более 100 и у каждого из них по 500 поставщиков, сообщил «Ъ» Сергей Лисовский. В случае выявления озвученных фактов, по словам Лисовского, сумма штрафа составит 1 млн руб. за каждый нарушенный договор — этот размер был установлен еще в 2010 году. Депутат предлагает увеличить эту сумму хотя бы до 2 млн руб.