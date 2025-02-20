Трамп уверен в возможности заключения новой торговой сделки с Китаем

«У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Но помните: он любит Китай, а я люблю США. Так что, знаете, здесь есть немного соперничества, но отношения с президентом Си у меня, я бы сказал, отличные. Очевидно, что они пострадали из-за прихода ковида. Это повредило им, повредило нам, повредило всем, повредило всему миру», — сказал Трамп, беседуя на борту своего самолета с журналистами.