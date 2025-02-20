SuperJob: к 23 февраля премии планируют выплатить 13% компаний, к 8 марта — 17%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 13% компаний в РФ планируют выплатить премии ко Дню защитника Отечества, а к 8 Марта — 17%. Также более половины работодателей готовят подарки для своих сотрудников к этим праздникам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении ТАСС).