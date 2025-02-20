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SuperJob: к 23 февраля премии планируют выплатить 13% компаний, к 8 марта — 17%

При этом аналитики уточнили, что по сравнению с 2024 годом премий и праздничных мероприятий будет меньше, но подарков — чуть больше.

Источник: Freepik

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 13% компаний в РФ планируют выплатить премии ко Дню защитника Отечества, а к 8 Марта — 17%. Также более половины работодателей готовят подарки для своих сотрудников к этим праздникам, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении ТАСС).

«В этом году 13% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля. 56% работодателей готовят подарки для своих сотрудников. В 41% компаний пройдут корпоративные мероприятия различного масштаба», — говорится в итогах исследования.

Также к 8 Марта премии планируют выплатить 17% работодателей, а подарки готовят 59%. Корпоративные мероприятия в честь этого праздника организуют 43% компаний.

При этом аналитики уточнили, что по сравнению с 2024 годом премий и праздничных мероприятий будет меньше, но подарков — чуть больше.

В опросе приняли участие представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны.