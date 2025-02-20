Сумму страхового возмещения по вкладам предложили повысить до 2,8 млн руб

«Основной целью настоящего проекта является повышение уровня защищенности вкладов физических лиц путем увеличения максимальной суммы страхового возмещения до 2, 8 млн рублей. Это позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии», — указано в пояснительной записке.