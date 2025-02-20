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Сумму страхового возмещения по вкладам предложили повысить до 2,8 млн руб

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект об увеличении с 1,4 млн до 2,8 млн рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Документ размещен в думской базе данных.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения предусмотрены в закон «О страховании вкладов в банках РФ». Авторы законопроекта считают, что действующий размер страхового возмещения по вкладам физлиц необходимо пересмотреть в связи с изменившимися экономическими условиями, ростом инфляции и изменением уровня доходов населения.

«Основной целью настоящего проекта является повышение уровня защищенности вкладов физических лиц путем увеличения максимальной суммы страхового возмещения до 2, 8 млн рублей. Это позволит обеспечить адекватную защиту сбережений граждан в условиях текущей экономической ситуации и снизить риски потерь для вкладчиков в случае банкротства банка или отзыва лицензии», — указано в пояснительной записке.

Парламентарии считают, что принятие законопроекта будет способствовать повышению доверия граждан к банковской системе и создаст дополнительные стимулы для привлечения средств граждан в банковские учреждения, что положительно скажется на развитии финансового сектора страны.