Страны АСЕАН планируют провести саммит с США для обсуждения тарифов Трампа

Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику. На прошлой неделе он сообщил журналистам в Белом доме, что тарифы на автомобили планирует ввести «примерно 2 апреля». 31 января американский лидер сообщил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Тогда Трамп не уточнил, продукция каких стран может быть затронута этими мерами. 10 февраля он распорядился ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия.