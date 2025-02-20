Страны АСЕАН планируют провести саммит с США для обсуждения тарифов Трампа

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют в ближайшее время провести саммит АСЕАН — США, в ходе которого они хотят обсудить намерение президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт автомобилей, полупроводников и другой продукции в размере 25%. Об этом заявил министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан.
«АСЕАН планирует немедленно провести специальный саммит АСЕАН — США, чтобы обсудить [этот вопрос] с новой администрацией США», — приводит его слова агентство Bernama. «Нам нужно обсудить, как преподнести мнение стран АСЕАН, чтобы предлагаемые тарифы не стали бременем для нас», — добавил он.
Ранее Трамп заявил, что США намерены ввести пошлины на зарубежные автомобили в размере около 25%, схожие тарифы будут введены на фармацевтику. На прошлой неделе он сообщил журналистам в Белом доме, что тарифы на автомобили планирует ввести «примерно 2 апреля». 31 января американский лидер сообщил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Тогда Трамп не уточнил, продукция каких стран может быть затронута этими мерами. 10 февраля он распорядился ввести пошлины в 25% на все поставки стали и алюминия.