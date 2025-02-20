Перечислены города, где востребована семейная ипотека на вторичное жилье

Семейная ипотека на вторичное жилье, предложенная президентом России Владимиром Путиным, могла бы быть особенно актуальной в тех регионах страны, где новые квартиры практически не строятся. Среди таких городов аналитики Level Group называют Анадырь, Благовещенск, Горно-Алтайск, Магас, Биробиджан и Мурманск, свидетельствуют результаты их исследования, переданные в распоряжение «Газеты.Ru».
«В Анадыре не возводится новое жилье по данным на январь 2025 года, в Благовещенске Амурской области объемы равны 9 тыс. кв. м, в Горно-Алтайске республики Алтай и в Магасе республики Ингушетия — по 14 тыс. кв. м, в Биробиджане Еврейской автономной области — 16 тыс. кв. м, а в Мурманске одноименной области — 23 тыс. кв. м. Сейчас семейная ипотека распространяется только на первичное жилье, в том числе можно приобрести квартиру от застройщика в готовом доме по договору купли-продажи. Правда, в регионах, где новостроек мало, условия попроще — достаточно иметь двух детей до 18 лет, а не одного до 6 лет, как во всех остальных», — уточняется в исследовании.
Эксперты указывают, что сейчас льготные условия программы уже действуют в 35 регионах, а также распространяются на населенные пункты с численностью жителей менее 50 тысяч человек. Однако из-за небольшого числа новостроек в таких местах воспользоваться программой даже при упрощенных условиях не всегда возможно. Исследователи предполагают, что возможность приобретения вторичного жилья в рамках семейной ипотеки может быть предоставлена тем же регионам, где уже действуют существующие льготные правила.
Идея распространения семейной ипотеки на «вторичку» продиктована тем, что строительство нового жилья в России осуществляется крайне неравномерно: более 40% всех многоэтажных домов возводится в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Краснодарском крае. По мнению аналитиков Level Group, жителям этих регионов, вероятнее всего, не стоит рассчитывать на семейную ипотеку на покупку вторичного жилья.
Среди городов-миллионников России меньше всего жилья строится в Омске — 580 тыс. кв. м, Челябинске — 742 тыс. кв. м, Волгограде — 822 тыс. кв. м и Нижнем Новгороде — 948 тыс. кв. м. Аналитики считают, что у этих городов есть все основания рассчитывать на запуск программы семейной ипотеки для вторичного рынка жилья.
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