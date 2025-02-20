Перечислены города, где востребована семейная ипотека на вторичное жилье

«В Анадыре не возводится новое жилье по данным на январь 2025 года, в Благовещенске Амурской области объемы равны 9 тыс. кв. м, в Горно-Алтайске республики Алтай и в Магасе республики Ингушетия — по 14 тыс. кв. м, в Биробиджане Еврейской автономной области — 16 тыс. кв. м, а в Мурманске одноименной области — 23 тыс. кв. м. Сейчас семейная ипотека распространяется только на первичное жилье, в том числе можно приобрести квартиру от застройщика в готовом доме по договору купли-продажи. Правда, в регионах, где новостроек мало, условия попроще — достаточно иметь двух детей до 18 лет, а не одного до 6 лет, как во всех остальных», — уточняется в исследовании.