Цены на ювелирные украшения в РФ за год выросли на 34%

По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд руб, что на 25,6% выше показателей прошлого года, следует из подсчетов аналитического центра Sokolov, есть в распоряжении Ъ. Розничные цены за минувший год выросли на 34%, средний чек по рынку на 19%, до 9 тыс. руб.