Рынок стабилен

Результаты за 2024 год также опубликует Яндекс (YDEX 4646 ₽, +2,11%). Ожидаем, что выручка за год вырастет до 1098 млрд руб., по сравнению с 800 млрд руб. годом ранее. При этом маржинальность вырастет до 17%, а EBITDA составит 182,6 млрд руб., что превышает прогноз самой компании. Сейчас наша целевая цена по акциям 4990 ₽, в зависимости от результатов мы можем пересмотреть целевой ориентир по акциям Яндекса, принимая во внимание также наши ожидания по снижению ключевой ставки в I полугодии. Компания остается нашим фаворитом в секторе, особенно после того, как многие IT компании, вышедшие на IPO за последние пару лет, находятся под давлением из-за рисков возможного возвращения западных конкурентов. Яндекс уже доказал, что может успешно конкурировать с Google и завоевывать рыночную долю. В сегменте райдтеха, например, UBER не выдержал конкуренции и был поглощен в итоге.