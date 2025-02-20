Reuters: Трамп анонсировал новые пошлины «в следующем месяце или раньше»

«Я собираюсь объявить о тарифах на автомобили, полупроводники, чипы, фармацевтические препараты, медикаменты и пиломатериалы, возможно, и на некоторые другие товары в течение следующего месяца или раньше», — заявил Трамп на конференции в Майами, передает Reuters.