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Reuters: Трамп анонсировал новые пошлины «в следующем месяце или раньше»

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на древесину, автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты «в течение следующего месяца или раньше».

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Я собираюсь объявить о тарифах на автомобили, полупроводники, чипы, фармацевтические препараты, медикаменты и пиломатериалы, возможно, и на некоторые другие товары в течение следующего месяца или раньше», — заявил Трамп на конференции в Майами, передает Reuters.

С момента возвращения на президентский пост 20 января Трамп инициировал введение многочисленных тарифов и неоднократно угрожал установить пошлины на импортные товары, объясняя это своим стремлением «вернуть американский бизнес в США».

Непоследовательность заявлений Трампа относительно того, какие сферы затронут новые ограничения, породило состояние неопределенности на рынке, что, как предупреждают отдельные экономисты и эксперты, может привести к росту инфляции, сообщает Reuters.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.