В ЦБ оценили численность дропперов в России

«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 тыс. российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая — на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», — уточнила Полякова, подчеркнув обеспокоенность ЦБ масштабами проблемы.