В ЦБ оценили численность дропперов в России

Ежемесячно дропперами — подставными лицами, которых задействуют в незаконных схемах вывода денег с банковских карт — оказываются примерно 80 тыс. человек, включая иностранцев. Масштабы данной проблемы вызывают беспокойство в Банке России, отметила на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 тыс. российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая — на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», — уточнила Полякова, подчеркнув обеспокоенность ЦБ масштабами проблемы.
Как отметила зампред ЦБ, «легкий» способ заработка кажется людям привлекательным.
«Я уже сказала, что помимо российских граждан, дроперами являются иностранные граждане. И в этом смысле мы видим определенные трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки иностранных граждан», — добавила Полякова.
Наряду с этим, по ее данным, потребителями услуг теневого бизнеса со значительным объемом переводов являются свыше 10 млн граждан России.
«Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня являются уже, к сожалению, более 10 млн российских граждан. Объемы таких переводов — это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны», — отметила Полякова.
По словам зампредседателя, Банк России наблюдает прием ставок в нелегальных казино, которые осуществляются через P2P-переводы, с помощью таких транзакций торгуют криптовалютой, оплачивают пиратский контент через криптообменники и так далее.
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