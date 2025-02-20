Россия сократила импорт немецкого пенного до минимальных значений

Дорогие и некачественные реплики вытесняет отечественный продукт, указывает исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев: "Есть бренды первого порядка, скажем, Warsteiner, Spaten, Paulaner. Они жестко отслеживают свою дистрибуцию. Невозможно, условно говоря, купить для Казахстана, Турции или Венгрии, а продавать в России. Мы тоже были импортерами одного из таких брендов. После начала СВО они отказались работать, поэтому на рынок пошел продукт второго и третьего эшелона.
Какое-то время были бренды-заменители, но они стали настолько дороже и настолько невкусными, что интерес к ним все время снижается. Многие производители стали делать реплики, похожие по вкусовым качествам. Что-то ушло в лицензию, например, Spaten был крупнейшим брендом, который продавался именно импортный. Конечно, в лицензионном виде он совершенно не соответствует тому Spaten, но картинка, логотип, конечно, делают свое дело. Стоит он чуть дороже российского. Люди стали фокусироваться именно на нюансах вкусов. Кто-то нашел себе крафтовые сорта".
В то же время из некоторых стран объемы импорта пива, наоборот, выросли. Например, Польша нарастила экспорт более чем в четыре раза. В России все еще остается огромный запрос на напитки из ЕС, но после повышения цен «потребитель просто психологически не сможет заставить себя потратить на бутылку более 300 ₽», — заявляли ранее эксперты «Ъ».
В итоге доля зарубежного пива значительно сократится, а напитки из недружественных стран останутся в основном в ресторанах, кафе, барах в крупных городах страны, не исключает совладелец дистрибутора Swam Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский: "У нас в целом объемы импорта укладывались в 5% от общего объема производства. Я думаю, сейчас объем импорта упадет до половины. Потихонечку подрастает импорт из Китая, но это все равно нишевая продукция. Полностью китайское пиво не заместит европейское.
Если налоговая нагрузка останется прежней, наверное, год к году объем упадет не меньше, чем на 30%. Какие-то традиционные марки из Германии, Чехии, Бельгии завозили достаточно приличные объемы пива, оно конкурировало по цене с отечественным премиумом. Зависит от продукта: где-то оно подорожает на 30−40%, где-то, может быть, на 25%. Но это очень существенно. HoReCa, во всяком случае, столичная (Москва, Санкт-Петербург) смогла справиться с этим подорожанием. Объемы, конечно, упали, но несущественно. В регионах ситуация сложнее, о ритейле вообще затруднительно говорить. Сети не сразу принимают изменение цены, до последнего времени они распродавали продукт, который был поставлен в прошлом году по старой цене".
По данным аналитической компании «Нильсен», самым популярным пивом по денежным продажам в прошлом году стал бренд «Балтика», разливаемый одноименной компанией. Второе и третье место заняли Bud и «Старый мельник» от AB InBev Efes.