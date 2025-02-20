Россия сократила импорт немецкого пенного до минимальных значений

Россия снизила ввоз немецкого пива до минимума с апреля 2022-го. Это следует из данных Евростата, которые изучило «РИА Новости». Так, в конце прошлого года Россия импортировала около 7 тыс. тонн пива из Германии, это почти в два раза меньше, чем в 2023-м. В денежном выражении стоимость продаж снизилась почти в два раза, до €5 млн. Впрочем, и общие поставки пива из Евросоюза сократились на четверть, до €15 млн. Так, импорт бельгийского пенного уменьшился почти на 20% год к году, латвийского вполовину, а литовского более чем на треть.