Патрушев: РФ готова наращивать поставки мясной и кондитерской продукции в ОАЭ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия готова наращивать поставки зерна, мясной и кондитерской продукции в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев встретился с заместителем премьер-министра, министром финансов Объединенных Арабских Эмиратов, первым заместителем правителя эмирата Дубай Мактумом бен Мохаммедом Рашидом Аль Мактумом. Главными темами переговоров стали сотрудничество в области сельского хозяйства и финансово-банковской сфере. Наша страна готова наращивать поставки в Объединенные Арабские Эмираты зерна, мясной и кондитерской продукции. В России активно развиваются производство и экспорт халяльных продуктов, которые отвечают всем стандартам, применяемым в ОАЭ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече также рассмотрели возможности активизации диалога между финансовыми организациями двух стран.
«Отношения наших стран динамично развиваются. Мы искренне ценим конструктивный диалог, который выстроен по многим направлениям. Одним из ключевых является сфера агропромышленного комплекса. За прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится», — отметил Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.