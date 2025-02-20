Патрушев: РФ готова наращивать поставки мясной и кондитерской продукции в ОАЭ

«Отношения наших стран динамично развиваются. Мы искренне ценим конструктивный диалог, который выстроен по многим направлениям. Одним из ключевых является сфера агропромышленного комплекса. За прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится», — отметил Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.