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Банк России резко понизил официальный курс доллара на пятницу

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 21 февраля 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара на 21 февраля 2025 года снизили с 90,4268 рубля до 88,5103 рубля.

Курс евро регулятор также понизил более чем на 1,5 рубля: с 94,0834 рубля до 92,4831 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня — с 12,3608 рубля до 12,1252 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».