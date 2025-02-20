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Найден новый способ привлечения клиентов для малого и среднего бизнеса

Предприниматели, которые в работе используют соцсеть VK, могут искать потенциальных покупателей среди пользователей площадки, основываясь на их интересах и паттернах поведения, сообщили в VK Рекламе.

Источник: РИА "Новости"

VK Реклама представила масштабное обновление инструмента расширения аудитории (Look-alike, LaL). Оно позволит рекламодателям искать потенциальных клиентов среди пользователей с похожими интересами и паттернами поведения.

Алгоритмы площадки учитывают пол, возраст, интересы, подписки на сообщества, лайки, комментарии и другие особенности уже существующих клиентов.

LaL используется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте, чтобы определить, насколько реклама ему подходит. При этом посыл лучше воспринимается пользователями за счет попадания в их круг интересов, что повышает конверсии и привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.

Аудиторию можно подобрать на основе списков пользователей, запущенных ранее рекламных кампаний, событий в мобильных приложениях и пикселя на сайте.

Использовать инструмент просто — в настройках аудитории выберите «Расширить с помощью LaL», а затем выберите нужный уровень похожести или охвата и период конверсии. Инструмент доступен всем прямым рекламодателям, а также клиентам агентств.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».