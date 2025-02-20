Найден новый способ привлечения клиентов для малого и среднего бизнеса

LaL используется как параметр для ML-модели, которая выбирает подходящие баннеры. Система анализирует данные о пользователе, рекламной кампании и контексте, чтобы определить, насколько реклама ему подходит. При этом посыл лучше воспринимается пользователями за счет попадания в их круг интересов, что повышает конверсии и привлекает «горячих» клиентов по меньшей стоимости.