Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения в РФ

По мнению Набиуллиной, вопрос о возвращении Visa и Mastercard на российский рынок пока преждевременный.
«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — сказала глава регулятора, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение приостановить работу в России в марте 2022 года. Это затронуло работу карт всех российских банков: они перестали работать за пределами нашей страны, однако функционируют на территории РФ.