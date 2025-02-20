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Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались по вопросу возвращения в РФ

Международные платежные системы Visa и Mastercard пока не обращались в Банк России по вопросу возвращения в страну, заявила на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

По мнению Набиуллиной, вопрос о возвращении Visa и Mastercard на российский рынок пока преждевременный.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — сказала глава регулятора, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение приостановить работу в России в марте 2022 года. Это затронуло работу карт всех российских банков: они перестали работать за пределами нашей страны, однако функционируют на территории РФ.