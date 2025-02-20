Набиуллина рассказала, кто должен отвечать за антифрод-процедуры

«Нужно повышать ответственность банков за то, чтобы в банках были налажены необходимые антифрод-процедуры. Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за эти процедуры», — сказала она в рамках форума «Кибербезопасность в финансах».
При этом, отметила глава регулятора, большинство российских банков хорошо защищают свои онлайн-приложения от действий мошенников.
«В целом банки очень активно и оперативно выявляют свои уязвимости, и мы их на это нацеливаем. Но с теми, кто это не сделает, у нас есть целый набор инструментов, мы их активно применяем, не стесняемся», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее 19 февраля председатель Банка России заявляла, что у некоторых кредитных организаций нет защиты от вирусов, с помощью которых мошенники могут украсть деньги через приложения. По ее словам, регулятор будет работать над тем, чтобы проблему устранили до конца первого квартала.