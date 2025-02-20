Набиуллина назвала слухом необходимость отказа от цифрового рубля через МФЦ

«Люди сами будут решать, хотят они этим пользоваться или не хотят пользоваться. Как и сейчас они решают, чем им пользоваться, наличными или безналичными. Есть слухи о том, что нужно специально пойти в МФЦ и отказаться от использования цифрового рубля. Это слухи, полная глупость. Наоборот, человек будет сам решать, пользоваться или не пользоваться цифровой формой», — сказала она на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».