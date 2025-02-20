Мурманский рыбный порт достиг рекордного грузооборота за последние 18 лет

После приватизации ММРП за 1 млрд рублей в конце 2015 года велись множественные судебные споры между собственником и разными коммерческими и государственными структурами, в том числе по вопросам управления причалами. В 2020 году в офисе ММРП проходили обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности. В октябре 2022 года мурманский арбитраж решил национализировать активы порта и передать 100% акций предприятия в собственность государства по иску Федеральной антимонопольной службы, которая посчитала, что контроль над рыбным портом установила группа лиц, включая иностранного инвестора, несмотря на то, что ММРП является стратегическим предприятием для РФ.