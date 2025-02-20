Мурманский рыбный порт достиг рекордного грузооборота за последние 18 лет

«В 2024 году достигнут лучший результат по общему грузообороту за 18 лет — 418,2 тыс. тонн. Перевалка рыбопродукции составила 278,2 тыс. тонн — это наиболее высокий показатель с 2010 года. Для достижения этих результатов после перехода порта в государственное управление в 2023 году была начата модернизация объекта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были приобретены семь новых погрузчиков, экскаватор и другая техника, ведется монтаж трех новых портальных кранов. На предпроектной стадии находится строительство высокотехнологичного автоматизированного комплекса с возможностью единовременного хранения до 15 тыс. тонн мороженной продукции. Прорабатывается проект по приобретению и эксплуатации плавпричалов для организации межрейсовой стоянки большего количества судов рыбопромыслового флота. Ведется работа по созданию условий для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в том числе ремонта.
«По итогам 2023 года порт впервые за последние годы получил чистую прибыль около 150 млн рублей. Рост зарплаты в среднем составил 24%, удалось остановить тенденцию к оттоку специалистов. Во взаимодействии с крупными предприятиями налажен новый логистический маршрут для доставки краба на Дальний Восток железнодорожным транспортом», — добавили в Росрыболовстве.
История национализации порта
После приватизации ММРП за 1 млрд рублей в конце 2015 года велись множественные судебные споры между собственником и разными коммерческими и государственными структурами, в том числе по вопросам управления причалами. В 2020 году в офисе ММРП проходили обыски по подозрению в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности. В октябре 2022 года мурманский арбитраж решил национализировать активы порта и передать 100% акций предприятия в собственность государства по иску Федеральной антимонопольной службы, которая посчитала, что контроль над рыбным портом установила группа лиц, включая иностранного инвестора, несмотря на то, что ММРП является стратегическим предприятием для РФ.
В январе 2023 года бывшего управляющего АО «Мурманский морской рыбный порт», который возглавлял предприятие до ноября 2022 года, осудили за незаконное предпринимательство. В начале февраля Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Мурманской области о взыскании в доход государства 100% акций ММРП, соответственно, решение о национализации порта вступило в силу.