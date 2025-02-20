Министр торговли США: Трамп хочет ликвидировать американскую налоговую службу

Латник, который в среду вступил в должность после голосования в Сенате, в качестве примера привел гражданский флот, в частности, танкеры и круизные лайнеры, которые ходят под флагами других стран, но не США,. «Никто из них не платит налоги. Это закончится при Трампе, эти налоги будут уплачиваться, а налоги американцев снизятся. Именно это и хочет сделать Трамп — сбалансировать бюджет и снизить налоги», — пояснил Латник.