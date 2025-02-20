Министр торговли США: Трамп хочет ликвидировать американскую налоговую службу

«Его [Трампа] цель очень простая — ликвидировать налоговое ведомство и заставить всех иностранцев платить», — заявил Латник. Он сослался на планы Трампа создать Службу внешних доходов, главной целью которой было бы увеличение налоговых и иных сборов с поставщиков иностранных товаров и услуг.
Латник, который в среду вступил в должность после голосования в Сенате, в качестве примера привел гражданский флот, в частности, танкеры и круизные лайнеры, которые ходят под флагами других стран, но не США,. «Никто из них не платит налоги. Это закончится при Трампе, эти налоги будут уплачиваться, а налоги американцев снизятся. Именно это и хочет сделать Трамп — сбалансировать бюджет и снизить налоги», — пояснил Латник.
Также он коснулся темы торговли с Китаем, отметив, что если экономика США является потребительской, то китайская опирается на производство. «Китайцы не могут не продавать нам свою продукцию. У нас есть преимущество. Мы должны использовать тарифы, Службу внешних доходов, чтобы позаботиться об Америке и избавиться от мошенничества, злоупотреблений и расточительства», — заявил Латник.
Трамп в январе до вступления в должность президента заявлял о намерении создать Службу внешних доходов, но пока такая структура не была создана. Федеральная служба внутренних доходов отвечает в США за сбор федеральных налогов. Снижение налогов — одно из главных предвыборных обещаний Трампа. В среду он заявил на инвестиционном форуме, что намерен сократить налоги для американских производителей, в том числе для нефтегазового сектора с 21 до 15%.