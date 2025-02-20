Мексиканское песо обесценивается из-за страха перед пошлинами Трампа

«Мексиканская валюта на международных рынках закрыла вчерашний день на уровне 20,44 песо за доллар, снизившись на 0,89% или на 18 процентных пунктов по сравнению с 18 февраля», — отмечает издание.
По данным El Universal, песо признали наиболее обесцененной валютой из-за возможного вступления в силу американских пошлин 4 марта.
Кроме того, 12 марта начнут действовать 25-процентные тарифы на сталь и алюминий, а в апреле — пошлины на продукцию автомобильной, полупроводниковой и фармацевтической промышленности.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.