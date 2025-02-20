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Маск рассказал, при каком условии США обанкротятся

Если американские власти не решат проблему с бюджетным дефицитом, США ждет банкротство. Об этом заявил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

В интервью Fox News, американский бизнесмен отметил, что, если не решить проблему с дефицитом бюджета, не будет денег на оказание медицинской помощи, не будет денег на социальное страхование.

«Этот вопрос надо решить. Америка обанкротится, если не сделать этого», — подчеркнул Илон Маск.

DOGE сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа приступило к масштабной проверке трат из американского бюджета. Маск планирует сократить расходы на два трлн долларов.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.