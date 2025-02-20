Маск рассказал, при каком условии США обанкротятся

В интервью Fox News, американский бизнесмен отметил, что, если не решить проблему с дефицитом бюджета, не будет денег на оказание медицинской помощи, не будет денег на социальное страхование.
«Этот вопрос надо решить. Америка обанкротится, если не сделать этого», — подчеркнул Илон Маск.
DOGE сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа приступило к масштабной проверке трат из американского бюджета. Маск планирует сократить расходы на два трлн долларов.
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