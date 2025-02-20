La Jornada: потребители в США увеличили закупки из страха перед пошлинами

«Пошлины могут стать проинфляционным фактором, поскольку поднимут издержки на импортные товары. Это заставит компании покрывать возросшие расходы либо перекладывать их на потребителей за счет повышения цен», — сказано в тексте, который приводит мексиканское издание La Jornada.
Отмечается, что страх перед подорожанием продукции приводит к тому, что потребители начинают закупать больше товаров, в частности нескоропортящиеся продукты, туалетную бумагу, медицинские товары, пока цены на них не выросли.
Отвечая на вопрос о влиянии пошлин Трампа на крупные покупки, 22% американцев ответили, что влияние будет значительным, однако 30% заявили о небольшом воздействии, говорится в докладе.
Свое беспокойство выразила Уолл-Стрит — пошлины могут ускорить инфляцию в США, что воспрепятствует снижению ставок ФРС и замедлит рост экономики. Как объяснила Уолл-Стрит, неопределенность в отношении торговой политики влияет на доверие потребителей.
Согласно докладу, один из пяти американцев оценил недавние покупки как «катастрофические траты», а 23% опрошенных в этом году будут брать в долг либо увеличивать лимиты по кредитным картам.
«Катастрофические расходы приводят к излишним или импульсивным закупкам из-за неуверенности или обеспокоенности будущим на фоне экономической нестабильности, геополитической напряженности или беспокойства по поводу неминуемых финансовых проблем», — заключает La Jornada.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.