СМИ: компании на грани краха инвестируют в биткоин в поисках спасения

Современные публичные компании, сталкиваясь с экономическими проблемами, все чаще прибегают к нестандартным стратегиям, таким как покупка биткоинов, чтобы привлечь внимание инвесторов, пишет агентство Bloomberg.
Примером стала компания Goodfood Market Corp., чей основной бизнес в сфере доставки еды практически рухнул, потеряв 98% стоимости акций с момента пика пандемии. Глава компании Джонатан Феррари, стремясь оживить интерес инвесторов, решил вложить корпоративные средства в криптовалюту, заявив, что видит в этом возможность «создать больше ликвидности для акций».
Тенденция привлекла внимание широкого круга бизнеса: от социальных сетей до угледобывающих компаний. Их вдохновителем выступил Майкл Сейлор, председатель MicroStrategy. Стратегия Сейлора, начатая в 2020 году, подразумевает использование корпоративных и привлеченных средств для покупки биткоинов. Успех его компании, акции которой растут опережающими темпами, подтолкнул других руководителей к подобным действиям, несмотря на риски, связанные с волатильностью криптовалюты.
«Если вы покупаете что-то в долг, и цена падает, это может стать большой проблемой», — предупреждает Остин Кэмпбелл, эксперт по криптовалютам.
Однако критики подчеркивают краткосрочную выгоду подобных решений. Компании, такие как Goodfood, сталкиваются с тем, что эффект от громких покупок быстро проходит на фоне роста конкуренции между компаниями, инвестирующими в биткоин. Несмотря на первоначальный рост акций, возвращение к реальному значению часто разочаровывает инвесторов. Тем не менее увлеченность криптовалютой остается: «Биткоин — это способ быстро привлечь внимание», — говорит управляющий хедж-фондом Тед Розенталь.
На фоне популяризации биткоина руководители, такие как Сейлор, оказываются настоящими вдохновителями, убеждая другие компании следовать его примеру. Эрик Семлер из Semler Scientific отмечает, что решение занять деньги для покупки криптовалюты стало привлекательным из-за перспективы выхода на более широкую аудиторию инвесторов. Для традиционных долгосрочных стратегий это нестандартный подход, но в условиях рыночной эйфории этот путь продолжает привлекать компании со всего мира.
Таким образом, для struggling-компаний, таких как Goodfood или Semler, вложения в криптовалюту — это способ найти новых инвесторов и поднять цену на свои акции в короткие сроки. Но с увеличением числа участников рынок может насытиться, ставя этих первопроходцев перед новыми вызовами. Как долго стратегия Сейлора будет оставаться успешной, покажет время.
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