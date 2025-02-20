СМИ: компании на грани краха инвестируют в биткоин в поисках спасения

Однако критики подчеркивают краткосрочную выгоду подобных решений. Компании, такие как Goodfood, сталкиваются с тем, что эффект от громких покупок быстро проходит на фоне роста конкуренции между компаниями, инвестирующими в биткоин. Несмотря на первоначальный рост акций, возвращение к реальному значению часто разочаровывает инвесторов. Тем не менее увлеченность криптовалютой остается: «Биткоин — это способ быстро привлечь внимание», — говорит управляющий хедж-фондом Тед Розенталь.