Каким будет курс рубля 21 февраля 2025: прогноз эксперта

Баланс факторов складывается в пользу рубля, что придает ему сил для укрепления. Юань сегодня подходил к 12 рублям, а официальный курс рубля к доллару на завтра понижен ЦБ до 88,51. Локально в пользу рубля играет подготовка компаний к налоговому периоду, фундаментально за нацвалюту — сезонно низкий спрос на валюту со стороны импортеров, жесткий курс ДКП, подвижки в геополитике (сокращение геополитической риск-премии) и относительно высокие цены на нефть и газ. В ближайшие дни рубль, вероятно, останется сильным, валюты могут начать отыгрываться на будущей неделе, на прохождении через пик фискальных платежей.