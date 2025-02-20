Каким будет курс рубля 21 февраля 2025: прогноз эксперта

При этом рубль обновлял многомесячные максимумы, а цены на нефть принципиально не менялись. Уверенности участникам торгов могла придать вышедшие накануне обнадеживающие данные Росстата по инфляции.
На внешнем контуре ситуация была спокойной. Народный банк Китая сохранил базовую кредитную ставку (LPR) сроком на один год и на пять лет на уровне 3,1% и 3,6% годовых, соответственно. В опубликованных накануне протоколах последнего заседания ФРС отмечено, что регулятор обеспокоен инфляцией, связанной с внешнеторговыми тарифами и экономическими планами Трампа, участники Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) считают, что процесс возвращения инфляции к 2% может замедлиться.
Завтра ожидается публикация предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США. На российском рынке Распадская опубликует финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 г.
Фактор пятницы и возможные попытки дальнейшего укрепления рубля могут сдерживать покупателей в конце недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 февраля — 3200−3350 п.
Баланс факторов складывается в пользу рубля, что придает ему сил для укрепления. Юань сегодня подходил к 12 рублям, а официальный курс рубля к доллару на завтра понижен ЦБ до 88,51. Локально в пользу рубля играет подготовка компаний к налоговому периоду, фундаментально за нацвалюту — сезонно низкий спрос на валюту со стороны импортеров, жесткий курс ДКП, подвижки в геополитике (сокращение геополитической риск-премии) и относительно высокие цены на нефть и газ. В ближайшие дни рубль, вероятно, останется сильным, валюты могут начать отыгрываться на будущей неделе, на прохождении через пик фискальных платежей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».