Хуснуллин: сокращение строительного цикла снизит себестоимость строительства

«Мы предложили усилить существующие меры и посмотрели дополнительные меры, которые у нас есть, — большой запас сокращения строительного цикла. Если мы быстрее и качественнее строим, то меньше денег нужно в обороте. В итоге это влияет на снижение себестоимости. Это не финансовые меры, но они очень важны», — сказал Хуснуллин.