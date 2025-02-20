Хуснуллин: сокращение строительного цикла снизит себестоимость строительства

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Сокращение строительного цикла поможет снизить себестоимость строительства, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Мы предложили усилить существующие меры и посмотрели дополнительные меры, которые у нас есть, — большой запас сокращения строительного цикла. Если мы быстрее и качественнее строим, то меньше денег нужно в обороте. В итоге это влияет на снижение себестоимости. Это не финансовые меры, но они очень важны», — сказал Хуснуллин.
По его словам, для этого необходимо работать и в муниципалитетах, и на федеральном уровне в направлении изменения законодательства и нормативных документов.
«Мы должны создать условия для инвестирования, в том числе гарантии для населения, чтобы они вкладывали свои деньги», — отметил Хуснуллин.