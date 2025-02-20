Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРС США обеспокоились возможными последствиями пошлин Трампа для страны

Руководство ФРС обеспокоено, что торговая политика Трампа может затормозить возвращение инфляции к цели, следует из данных протокола заседания FOMC.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность тем, что введение импортных пошлин, а также другие экономические инициативы президента США Дональда Трампа могут затормозить прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Такое заключение содержится в протоколе январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

В ходе заседания ФРС приняла единогласное решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25−4,5% годовых.

Согласно документу, представители бизнеса из различных регионов США сообщили ФРС, что они планируют переложить на потребителей любые дополнительные затраты, связанные с введением пошлин.

Федрезерв сталкивается с трудностями в оценке влияния экономической политики президента страны. В протоколе подчеркивается наличие «повышенной неопределенности относительно масштабов, сроков и потенциальных экономических последствий возможных изменений в торговой, иммиграционной, фискальной и регуляторной политике».

Во время обсуждений руководители ФРС дали понять, что «они хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки». Кроме того, они признают, что им может «потребоваться время» для более точной оценки изменяющихся экономических условий, что также отражено в протоколе.

После январского заседания ФРС были обнародованы данные о динамике потребительских цен в США, показавшие ускорение инфляции до 3% в годовом выражении по сравнению с декабрьскими 2,9%. Это оказалось неожиданностью для экспертов, которые предполагали сохранение декабрьских темпов роста цен.

Следующее заседание Федрезерва запланировано на 18—19 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».