В ФРС США обеспокоились возможными последствиями пошлин Трампа для страны

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) выразило обеспокоенность тем, что введение импортных пошлин, а также другие экономические инициативы президента США Дональда Трампа могут затормозить прогресс в достижении целевого уровня инфляции в 2%. Такое заключение содержится в протоколе январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
В ходе заседания ФРС приняла единогласное решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25−4,5% годовых.
Согласно документу, представители бизнеса из различных регионов США сообщили ФРС, что они планируют переложить на потребителей любые дополнительные затраты, связанные с введением пошлин.
Федрезерв сталкивается с трудностями в оценке влияния экономической политики президента страны. В протоколе подчеркивается наличие «повышенной неопределенности относительно масштабов, сроков и потенциальных экономических последствий возможных изменений в торговой, иммиграционной, фискальной и регуляторной политике».
Во время обсуждений руководители ФРС дали понять, что «они хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки». Кроме того, они признают, что им может «потребоваться время» для более точной оценки изменяющихся экономических условий, что также отражено в протоколе.
После январского заседания ФРС были обнародованы данные о динамике потребительских цен в США, показавшие ускорение инфляции до 3% в годовом выражении по сравнению с декабрьскими 2,9%. Это оказалось неожиданностью для экспертов, которые предполагали сохранение декабрьских темпов роста цен.
Следующее заседание Федрезерва запланировано на
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