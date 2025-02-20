В ФРС США обеспокоились возможными последствиями пошлин Трампа для страны

Во время обсуждений руководители ФРС дали понять, что «они хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки». Кроме того, они признают, что им может «потребоваться время» для более точной оценки изменяющихся экономических условий, что также отражено в протоколе.