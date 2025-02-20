В декабре в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) заявили, что вмешательство Европейского союза во внутренние дела Молдавии привело к катастрофической поляризации общества в этой стране. В СВР подчеркнули, что ЕС относится к Молдавии «как к своему вассалу». Кроме того, в разведке полагают, что под молдавскую государственность была заложена «бомба замедленного действия».