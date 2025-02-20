ЕС готов к переговорам с США по тарифам в рамках более широкой сделки

В то же время Брюссель примет ответные меры, если Трамп реализует угрозы о введении масштабных пошлин, сказал он. «У нас не останется иного выбора, кроме как очень жестко ответить на это для защиты европейских интересов, однако мы надеемся избежать подобного сценария», — добавил Шефчович.