ЕС готов к переговорам с США по тарифам в рамках более широкой сделки

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Евросоюз готов к проведению с США переговоров по тарифам на автомобили в рамках более масштабной сделки с американским президентом Дональдом Трампом, которая может затронуть вопросы регулирования в сфере технологий. Об этом заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович на мероприятии, организованном Американским институтом предпринимательства.
«Мы готовы это обсудить», — приводит его слова газета Politico. Президент Трамп известен, по его словам, «как крупный специалист по заключению сделок, и возникла идея заключить впечатляющий пакет своего рода “грандиозной сделки”. “Давайте обсудим все эти вещи, потому что я искренне верю в трансатлантические отношения”, — отметил еврокомиссар.
В то же время Брюссель примет ответные меры, если Трамп реализует угрозы о введении масштабных пошлин, сказал он. «У нас не останется иного выбора, кроме как очень жестко ответить на это для защиты европейских интересов, однако мы надеемся избежать подобного сценария», — добавил Шефчович.
Евросоюз «не видит оправданий для внезапного одностороннего повышения пошлин со стороны США: европейский бизнес зависит от экономической стабильности, предсказуемости и определенности по обе стороны Атлантики», — продолжил еврокомиссар. Он надеется составить более четкое представление о том, что американская сторона хотела бы обсудить, после встреч с коллегами из США.
Но уже сейчас Брюссель готов к переговорам с Вашингтоном по вопросам «больших технологий» в соответствии с европейскими законами о цифровых услугах и цифровых рынках. «У большинства крупных американских технологических компаний больше клиентов в Европе, чем в США», — подчеркнул Шефчович. 30−50% доходов, по его данным, технологические гиганты получают в ЕС.
Как сообщалось ранее, Белый дом рассматривает возможность обложить весь импорт из ЕС пошлиной в размере 10%.