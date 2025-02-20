Эксперты Сбера не исключают падения доллара до 85 рублей в ближайшие недели

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Аналитики SberCIB не исключают, что национальная валюта может укрепиться до 85 рублей за доллар в ближайшие недели, следует из обновленного прогноза Сбербанка по курсу доллара на 2025 год. Такие выводы обусловлены ростом продаж валюты экспортерами и снижением геополитической напряженности.
Для того, чтобы курс рубля стал устойчивым, нужен значительный приток капитала или существенный рост экспорта, добавляют аналитики. «При текущем уровне поставок справедливый курс рубля, по оценке экспертов, — 105 рублей за доллар. Если объем экспорта не восстановится, то нацвалюта постепенно вернется к этому уровню до конца года», — сообщили в инвестиционном подразделении Сбербанка.
Текущий прогноз экспертов — 90 рублей за доллар в первом квартале, 95 рублей — во втором, 100 рублей — в третьем и 105 рублей — на конец года.