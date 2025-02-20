Экономист объяснил, как получать пенсию более 50 тысяч рублей

«Стоимость одного пенсионного балла тоже ежегодно индексируется государством. В 2025 году она составляет 145,69 рубля. Поэтому для вычисления пенсии набранное количество баллов — его можно посмотреть в личном кабинете на портале “Госуслуги” — надо умножить на это число. Если гражданин набрал к моменту назначения страховой пенсии 256,287 пенсионного балла, размер его страховой пенсии составит 46246,15 рубля. Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — отметил экономист.