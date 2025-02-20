Экономист объяснил, как получать пенсию более 50 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию более 50 тыс. рублей, необходимо заработать 300 пенсионных баллов, сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Как объяснил эксперт, страховая пенсия по старости определяется по формуле, включающей два компонента: первый — фиксированная выплата, второй — произведение стоимости одного пенсионного балла на количество накопленных пенсионных баллов.
Фиксированная выплата ежегодно индексируется государством и в настоящее время составляет 8907,7 рубля. После достижения 80-летнего возраста эта сумма удваивается, а с 2025 года к ней добавляется дополнительная надбавка в размере 1314 рублей. Таким образом, россияне старше 80 лет будут получать 19129,40 рубля вместо 8907,7 рубля.
«Стоимость одного пенсионного балла тоже ежегодно индексируется государством. В 2025 году она составляет 145,69 рубля. Поэтому для вычисления пенсии набранное количество баллов — его можно посмотреть в личном кабинете на портале “Госуслуги” — надо умножить на это число. Если гражданин набрал к моменту назначения страховой пенсии 256,287 пенсионного балла, размер его страховой пенсии составит 46246,15 рубля. Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — отметил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».