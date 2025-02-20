Доля перевозок автотранспортом между РФ и Китаем выросла в 2024 году на 70%

«Вообще я считаю, что этот проект перспективный (проект автомобильной дороги “Меридиан” — прим. ТАСС). Мы видим рост автомобильных перевозок, но у нас последние данные — у меня есть оперативные, — что доля перевозок автомобильных транспорт с Китаем увеличилась за 2024 год на 70%», — сказал он.