Доля перевозок автотранспортом между РФ и Китаем выросла в 2024 году на 70%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Доля перевозок автомобильным транспортом между РФ и Китаем увеличилась по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим годом на 70%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Вообще я считаю, что этот проект перспективный (проект автомобильной дороги “Меридиан” — прим. ТАСС). Мы видим рост автомобильных перевозок, но у нас последние данные — у меня есть оперативные, — что доля перевозок автомобильных транспорт с Китаем увеличилась за 2024 год на 70%», — сказал он.
По словам Хуснуллина, потребность в построении дороги «Меридиан» есть. «И конечно, дополнительные дороги — это всегда плюс», — отметил вице-премьер.
«Если будет возможность, инвестор найдет финансовые возможности, мы безусловно будем поддерживать. Появление трассы “Меридиан” — это только плюс», — подчеркнул он.
О трассе
Ранее в Минтранс РФ поступили уточненные параметры строительства трассы «Меридиан». Протяженность маршрута составит до 2 тыс. км. Как планировалось ранее, трасса «Меридиан» должна пройти от границы Казахстана до Белоруссии по территории восьми регионов РФ, самый протяженный ее участок будет находиться в Саратовской области.
Русская холдинговая компания и China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в корпорацию CNCEC) создали проектную компанию «Меридиан — CC7» для реализации проекта трассы «Меридиан» и подачи заявки на концессионное соглашение.
В интервью газете «Коммерсант» в сентябре 2024 года председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что «Меридиан — CC7» направила в правительство предложение о заключении концессионного соглашения для реализации проекта.