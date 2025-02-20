ЦБ ждет «определенных структурных изменений» на рынке МФО

«Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС (Единая биометрическая система — прим. ТАСС), которое в ближайшее время планируется. Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем “Социализация 3.0”, это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений», — сказал Кочетков.