ЦБ ждет «определенных структурных изменений» на рынке МФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Структурные изменения могут произойти на рынке микрофинансовых организаций (МФО) на фоне внедрения законодательных новаций, касающихся этого сегмента. Об этом журналистам заявил глава департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков на полях форума «Кибербезопасность в финансах».
«Мы хотим посмотреть на всю совокупность изменения законодательства, которая сейчас есть. Это не только кредитный антифрод, но и требования по зачислению средств на счет непосредственно заемщика. Здесь и внедрение системы ЕБС (Единая биометрическая система — прим. ТАСС), которое в ближайшее время планируется. Здесь и тот законопроект, который мы для себя называем “Социализация 3.0”, это об ограничении одного дорогого займа с периодом охлаждения между ними. Все это достаточно сильно, с нашей точки зрения, повлияет на рынок микрофинансирования. Я думаю, мы ждем определенных структурных изменений», — сказал Кочетков.
Он подчеркнул, что рынок МФО уже в преддверии законодательных изменений начал определенную перестройку, однако оценить ситуацию в целом получится позднее.
В начале февраля старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в беседе с ТАСС высказывал мнение, что к концу года реестр МФО может сократиться на 10−15%, до 800 организаций. При этом активная фаза расчистки микрофинансового рынка уже позади, считает эксперт.