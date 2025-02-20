ЦБ: объем кредитного фрода в крупнейших банках РФ составляет 12,8 млрд рублей

Объем мошенничества, связанного с оформлением кредитов на клиентов банков, в 23 крупнейших российских банках в 2024 году составил 12,8 млрд рублей. Такие данные были приведены в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
Общая сумма операций, совершенных без согласия клиентов, за тот же период достигла 26,9 млрд рублей, причем основную часть средств злоумышленники вывели через переводы со счетов граждан.
За четвертый квартал 2024 года мошенники вывели таким способом 2,3 млрд рублей. Второе место по объему украденных средств занимают операции через банкоматы — 664 млн рублей за указанный квартал. Замыкают тройку выдачи через кассы банков, на которые в этот период пришлось 133 млн рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»