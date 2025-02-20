ЦБ: объем кредитного фрода в крупнейших банках РФ составляет 12,8 млрд рублей

Объем мошенничества, связанного с оформлением кредитов на клиентов банков, в 23 крупнейших российских банках в 2024 году составил 12,8 млрд рублей. Такие данные были приведены в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».