Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ: объем кредитного фрода в крупнейших банках РФ составляет 12,8 млрд рублей

По итогам 2024 года общий объем операций, проведенных без согласия клиентов, составил 26,9 млрд рублей, заявил на форуме «Кибербезопасность в финансах» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Объем мошенничества, связанного с оформлением кредитов на клиентов банков, в 23 крупнейших российских банках в 2024 году составил 12,8 млрд рублей. Такие данные были приведены в презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Общая сумма операций, совершенных без согласия клиентов, за тот же период достигла 26,9 млрд рублей, причем основную часть средств злоумышленники вывели через переводы со счетов граждан.

За четвертый квартал 2024 года мошенники вывели таким способом 2,3 млрд рублей. Второе место по объему украденных средств занимают операции через банкоматы — 664 млн рублей за указанный квартал. Замыкают тройку выдачи через кассы банков, на которые в этот период пришлось 133 млн рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»