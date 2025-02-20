ЦБ не знает о переговорах про снятие санкций с РФ

Набиуллина считает, что заморозка зарубежных активов российских инвесторов «абсолютно несправедлива». В 2024 году Банку России совместно с кабмином удалось добиться разморозки активов 1,5 млн человек на сумму ₽575 млрд. В их числе были ценные бумаги и выплаты купонов.
Сейчас ЦБ не обсуждает больших схем высвобождения средств частных инвесторов, но старается поддержать возможные механизмы, чтобы «сохранить права людей».
Помимо этого, Центробанк отметил, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались к российскому регулятору по поводу возвращения на рынок. Набиуллина сообщила, что о таких новостях пока говорить преждевременно.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard могут скоро вернуться в Россию и предлагать свои услуги, потому что они потеряли «большой рынок». Тем не менее, в нынешних условиях им будет сложнее адаптироваться и функционировать в РФ, так как люди уже привыкли к новым технологиям. Отечественный аналог платежных систем, по мнению депутата, уже показал свою высокотехнологичность и эффективность.