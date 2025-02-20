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Bloomberg: доверие потребителей в Великобритании снизилось до минимума с 2024 года

Уровень доверия британских потребителей упал до нового минимума при лейбористском правительстве: потребители готовятся к росту цен, а предприятия предупреждают о сокращении найма из-за повышения налогов.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Половина британцев ожидает ухудшения состояния британской экономики в течение следующих трех месяцев, в то время как только каждый восьмой рассчитывает на ее улучшение, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга настроений Британского консорциума розничной торговли.

Результат в минус 37 баллов является худшим с тех пор, как партия Кира Стармера одержала уверенную победу в июле прошлого года, и резко отличается от показателя в плюс 2 балла, который наблюдался в первый месяц его пребывания на посту премьер-министра.

Уровень доверия потребителей и бизнеса начал стремительно сокращаться после повышения налогов более чем на 40 млрд фунтов стерлингов (50,4 млрд долларов), что спровоцировало рост опасений о сокращении рабочих мест, передает Bloomberg. Ожидается, что самая большая нагрузка ляжет на компании в виде увеличения взносов на национальное страхование.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.