Алиханов: дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт в РФ сейчас нет

«Нет, дефицита нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в России дефицит соответствующих чипов.
Алиханов также подтвердил, что российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт в России сейчас нет, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.
«Нет, дефицита нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в России дефицит соответствующих чипов.
Алиханов также подтвердил, что российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности.