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Алиханов: дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт в РФ сейчас нет

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Дефицита чипов для загранпаспортов и банковских карт в России сейчас нет, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий.

Источник: РИА "Новости"

«Нет, дефицита нет», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в России дефицит соответствующих чипов.

Алиханов также подтвердил, что российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности.