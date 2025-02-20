Афганистан стал основным покупателем российской муки

По итогам 2024 года экспорт российской муки увеличился на 3%, достигнув 1,175 млн т, подсчитали для «Ъ» в Россельхозбанке. Основным покупателем стал Афганистан, закупивший продукции на $80 млн, что вдвое больше, чем годом ранее. Однако в маркетинговом году (с августа 2024 по июль 2025) эксперты прогнозируют снижение экспорта на 20%.