Здоровье дороже. Рост цен на услуги может оставить частные клиники без части клиентов ДМС

Рост цен в частных клиниках фиксируют компании, предоставляющие услуги ДМС. «Со второй половины 2024 года мы сталкиваемся с чрезмерным ростом тарифов лечебных учреждений, — говорит начальник управления взаимодействия с провайдерами “РЕСО-Гарантии” Нина Михайлова.— В основном клиники стараются поднять цены на 10−20%. Но некоторые, в том числе крупные клиники, стараются поднять цены на 40−60% и даже более. Если страховые компании будут вынуждены принять такие условия, рост тарифов ДМС значительно превысит инфляцию. Клиенты не готовы к такому увеличению бюджетов на ДМС». «Такого роста не выдержит ни одна компания, покупающая ДМС для сотрудников — даже рост стоимости ДМС в пределах инфляции вызывает их недовольство», — отмечает собеседник «Ъ» на рынке. Резкий подъем цен на услуги клиник отражается, по его словам, прежде всего на гражданах, для которых растет стоимость договора ДМС. В противном случае страховщики вынуждены аннулировать текущие договоры. «Чтобы этого не допустить, страховым компаниям придется включать в программы ДМС клиники с более низкими ценами и сокращать объем страхового покрытия», — говорит Нина Михайлова. От этого, по ее словам, проиграют сами клиники и уровень сервиса.