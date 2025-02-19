Bloomberg: Трамп поставил под угрозу крупнейший проект США в Африке

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп намерен заморозить иностранную помощь. Это решение угрожает африканскому проекту по добыче минералов, стоимостью 1 млрд долларов.
В прошлом году США одобрили кредит на сумму 553 млн долларов для проекта железной дороги «Лобиту-коридор», которая должна доставлять полезные ископаемые из центральноафриканского медного пояса к ангольскому побережью для последующего экспорта на Запад. Финансирование предоставлялось, главным образом, Корпорацией международного развития при софинансировании Агентства США по международному развитию.
Проект по транспортировке и экспорту полезных ископаемых был поддержан бывшим президентом Джо Байденом и, по словам министра транспорта Замбии Фрэнка Таяли, помог Вашингтону укрепить свои позиции на африканском континенте.
«США не должны создавать вакуум, который хотели бы заполнить другие», — отметил политик.
Речь идет, главным образом, о Китае, который десятилетиями укреплял свои позиции в сфере добычи полезных ископаемых в Африке, а также странах Персидского залива, которые лишь недавно начали расширять свое экономическое присутствие в регионе.
Старший экономический аналитик по Африке Института управления природными ресурсами Томас Скерфилд подчеркивает, что Соединенные Штаты нуждаются в более широком доступе к полезным ископаемым.
«Если США откажутся от поддержки африканских амбиций, то становится непонятным, почему африканские страны должны отдавать предпочтение американским интересам вместо более крупной и надежной финансовой мощи Китая или новых игроков, таких как Саудовская Аравия», — заметил аналитик.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.
Елизавета Сидорова