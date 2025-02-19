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Товарооборот Японии и РФ сократился в январе на 8,77%

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России сократился в январе на 8,77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 92,564 млрд иен (около $609 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Источник: Freepik

Японский экспорт в РФ вырос на 7,9%, в то время как импорт из РФ сократился на 11,7%.

Ситуация с топливом

Япония в январе уменьшила импорт сжиженного природного газа из России на 12,4%, а угля — на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из торговой статистики, опубликованной Министерством финансов Японии.

При этом Япония, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с «Сахалина-2», увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Поставки автомобилей и запчастей

Кроме того, Япония в январе уменьшила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7 710 единиц. В то же время поставки в Россию запчастей для автомобилей выросли на 11%. На легковые авто и запчасти приходится более 52% японского экспорта в РФ.

Рост импорта и экспорта

Кроме того, Япония нарастила поставки пластика на 1 620%, однако на эту товарную категорию приходится лишь 1,1% японского экспорта в РФ. Единственной товарной категорией, помимо пластика, по которой зафиксирован рост поставок, стала бумага. Ее экспорт в РФ вырос на 28,6%. Поставки медицинских товаров сократились на 30,9%, резины — на 40,3%, генераторов — на 27,5%, аудио- и видеоаппаратуры — на 18,5%.

Япония также увеличила импорт рыбы и рыбной продукции из РФ на 11,8%

На эту товарную категорию, одну из крупнейших в российско-японском товарообороте, приходится 11,7% всего японского импорта из РФ. Закупки овощей выросли на 232,8%, а злаков — сократились на 95,9%.

В то же время Япония увеличила на 109,6% закупки цветных металлов, на которые приходится 11,3% японского импорта из РФ. Поставки чугуна и изделий из стали, напротив, сократились на 99,5%.