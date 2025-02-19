Товарооборот Японии и РФ сократился в январе на 8,77%

Кроме того, Япония в январе уменьшила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7 710 единиц. В то же время поставки в Россию запчастей для автомобилей выросли на 11%. На легковые авто и запчасти приходится более 52% японского экспорта в РФ.