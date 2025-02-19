Wildberries и Russ выявила новую схему обмана пользователей

«Это новая вариация одной из схем социальной инженерии, когда злоумышленник под любым предлогом пытается выманить у жертвы код из смс. Он нужен для того, чтобы украсть данные клиента — например, от личного кабинета на “Госуслугах” — или списать средства с его банковской карты», — отметили в пресс-службе.