В РССП назвали текущие экономические вызовы краш-тестом для страны

Российская экономика проходит своего рода краш-тест, сказал председатель совета директоров компании «Русполимет», член правления РСПП и глава координационного совета отделений РСПП в Приволжском федеральном округе Виктор Клочай.
Такое мнение он озвучил на финансовом форуме «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики», который состоялся в рамках «Недели российского бизнеса». Выдержки из интервью публикуют «Ведомости».
«Складывается такое ощущение, что экономику страны поставили на краш-тест, и уже по итогам I квартала 2025 г., если не будут предприняты кардинальные меры, мы увидим, на мой взгляд, очень серьезный результат», — отметил он.
Клочай подчеркнул, что первым последствием этого стал отказ от ранее запланированных заказов, что вызвало сокращение объемов производства и отгрузки на 6,8%, что, в свою очередь, помешало достичь запланированных годовых показателей.
Планируемый горизонт подтвержденных заказов на 2025 год сократился до чуть более 2,5 месяца. При этом, учитывая, что технологический цикл длится 3,5 месяца, работать в таком режиме на уровне прошлого года практически невозможно, подчеркнул он.
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