В России призвали запретить выдачу кредитов онлайн

«Человек, приходя в МФЦ, должен разрешать эту историю. Но есть активное банковское лоббирование, это известная история. Если бы мы сейчас по умолчанию запретили кредитование и только с приходом в МФЦ можно было бы разрешить. Это удлинит цепочку, но не даст возможность навесить на бабушку в онлайне открытие кредитной карточки», — пояснил Клименко.