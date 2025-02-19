В Петербурге утвердили план подготовки к проведению ПМЭФ в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке Санкт-Петербурга к проведению ПМЭФ в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Санкт-Петербург активно готовится к проведению XXVIII Петербургского международного экономического форума, который в этом году будет проходить с 18 по 21 июня. Важный этап — губернатор Александр Беглов утвердил план мероприятий по подготовке к ПМЭФ-2025», — сообщила пресс-служба.
По словам представителей Смольного, план предусматривает решение вопросов транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности и размещения участников, формирование деловой, культурной и спортивной программ.
Мероприятия деловой программы Санкт-Петербурга по традиции будут ориентированы на стратегические приоритеты развития города и страны в целом. Экспозиционно-деловая зона Северной столицы, как и в предыдущие годы, составляет 1,7 тыс. кв. м. Город уже приступил к разработке концепции ее наполнения, сообщила пресс-служба.
Культурная и спортивная программы ПМЭФ будут традиционно включать мероприятия для жителей города. Пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны», организуемый совместно с администрацией Санкт-Петербурга и Министерством культуры России. Также вновь состоится международная многодневная велогонка «Золото Ладоги».
«ПМЭФ — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объему инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей. Задача города как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников», — привела пресс-служба слова Беглова.
В 2024 году форум посетило рекордное число участников — 21,8 тыс. человек из 139 стран. Экспозиционно-деловая зона, в которой были представлены крупнейшие инфраструктурные проекты Санкт-Петербурга, вошла в топ самых популярных стендов ПМЭФ.