В Петербурге утвердили план подготовки к проведению ПМЭФ в 2025 году

«ПМЭФ — одна из визитных карточек Санкт-Петербурга. По итогам форума прошлого года мы заняли лидирующее место в стране по объему инвестиций, подписав 69 соглашений на 1 трлн 227 млрд рублей. Задача города как принимающей стороны — создать все условия, чтобы ПМЭФ-2025 превзошел результаты прошлого года как в плане заключенных соглашений, так и позитивных эмоций гостей и участников», — привела пресс-служба слова Беглова.